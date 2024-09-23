Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородский подросток надышался парами бензина и умер

В Дзержинске (Нижегородская область) 16-летний подросток умер, надышавшись бензином. По данным регионального СК РФ, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тело подростка обнаружили в квартире дома по улице Терешковой. При осмотре на месте происшествия обнаружена канистра с бензином. По предварительным данным, подросток скончался в результате дыхательной недостаточности после отравления парами бензина.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...