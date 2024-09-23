Нижегородский подросток надышался парами бензина и умер

В Дзержинске (Нижегородская область) 16-летний подросток умер, надышавшись бензином. По данным регионального СК РФ, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тело подростка обнаружили в квартире дома по улице Терешковой. При осмотре на месте происшествия обнаружена канистра с бензином. По предварительным данным, подросток скончался в результате дыхательной недостаточности после отравления парами бензина.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин