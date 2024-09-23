Ходить на работу с симптомами ОРВИ готовы 40% нижегородцев

В Нижегородской области 40% работающих граждан готовы пойти на работу с явными симптомами ОРВИ. Проведенный сервисом Superjob опрос показал, что мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни — 44% против 36% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Среди граждан в возрасте до 44 лет с температурой отправится на работу каждый второй, среди нижегородцев старшего возраста, таких 32%.

Чаще других на работу с температурой готовы ходить инженеры и руководители всех уровней. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Среди сотрудников на удаленке 80% будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк. Готовы взять больничный только 7% работников.

Андрей Репин