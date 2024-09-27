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Коммерсантъ FM
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Нью-Йорк ждут большие потрясения

100 лет назад американский профессор грозил жуткими последствиями нефтеразведки

В недалеком будущем в Нью-Йорке может случиться землетрясение даже более кошмарное, чем то, что прошлым летом произошло в Токио. Такой прогноз сделал Дэвид Тодд, профессор астрономии в колледже Амхерст.

Дэвид Тодд

Дэвид Тодд

Фото: wikipedia.org

Дэвид Тодд

Фото: wikipedia.org

Катастрофа грозит не только Нью-Йорку. Согласно вычислениям профессора Тодда, весь мир стоит на грани радикальных перемен в его геологической формации.

Профессор Тодд заявляет, что землетрясения неизбежно происходят при соединении двух геологических слоев, лежащих под поверхностью земли. Когда к такой точке прилагается ужасное давление, это обязательно приводит к возникновению трещины. По словам профессора, два таких слоя лежат под поверхностью острова Манхэттен. Давление, которое обязательно приведет к трещине, по его словам, будет вызвано давлением миллионов тон зданий и их фундаментов.

Бурение для поисков нефти по всему миру также может привести к потрясениям, которые даже ученые не способны предсказать.

«Вы когда-нибудь видели, как бурят нефтескважины? — спрашивает он.— Если видели, то имеете некоторое представление о том сильнейшем давлении, которое заперто в земле под нами. Если взять в расчет это давление, которое удерживает поверхность мира в форме, и тысячи нефтяных скважин, которые уходят на заметную глубину под земную поверхность во всех районах мира, то результат этого я не осмелюсь предсказать».

Профессор Тодд сказал, что ученые потратили много времени, пытаясь сформировать позицию по вопросу о том, что случится в результате постоянного бурения нефтяных скважин. Некоторые придерживаются мнения, что произойдет коллапс земной коры, другие — что случится радикальное изменение климата.

Об опасностях нефтеразведки писала в 1924 году газета The New York Times.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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