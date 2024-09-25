Могут ли макаки выбрать президента

Могут ли три обезьяны, глядя на фотографии Камалы Харрис и Дональда Трампа, предсказать, кто победит на ноябрьских президентских выборах в США? Не спешите отвергать эту идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис

Фото: Alex Brandon, file, AP Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп и кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис

Фото: Alex Brandon, file, AP

Если верить препринту, опубликованному на bioRxiv, макаки вполне способны на такое — с известной вероятностью, конечно: они дольше разглядывают лицо того из кандидатов, кто проигрывает выборы.

Результаты провокационные, но не глупые, считает социолог Джон Антонакис из Университета Лозанны, который не принимал участия в этом исследовании. Но некоторые известные прогнозисты выборов скептически относятся к предсказательному таланту обезьян.

Надо сказать, что авторы исследования, которое еще не прошло экспертную оценку, изучали предпочтения обезьян в течение многих лет. «Мы занимаемся серьезной наукой»,— говорит ведущий автор работы Майкл Платт, нейробиолог из Пенсильванского университета. Например, та же команда ученых провела эксперимент, который другой автор работы, нейробиолог из того же университета Цзян Яогуан, называет «обезьяньим Tinder». В ходе этого эксперимента макакам показывали морды других макак, которых они никогда в жизни не видели. Результат выглядит очень интересно: на самцов, о которых ученым известно, что у них высокий статус, подопытные макаки позволяли себе смотреть только украдкой, предположительно, потому, что пристальный взгляд у макак расценивается как вызов, агрессия. Но те же подопытные макаки спокойно задерживали взгляд на макаках с низким статусом.

«Они как-то с первого взгляда даже на картинке умеют понять, каков статус другой макаки»,— восхищается Цзян.

Исследователи задались вопросом, будут ли макаки в том же духе реагировать на человеческие лица. И показали обезьянам пары кандидатов на выборах в Сенат, на губернаторских и президентских выборах. Внимание ученые сосредоточили на глазах макак. «Мы предполагаем, что обезьяны не были знакомы с кандидатами, не знали о их партийной принадлежности и не интересовались особенностями политики кандидатов»,— вполне серьезно комментирует исследование Платт.

В эксперименте макаки обычно останавливали свой взгляд только на одном человеке из двух кандидатов. В 273 сенатских и губернаторских парах с 1995 по 2008 год обезьяны чаще или дольше всего смотрели на проигравшего кандидата — 54,4% времени. Это несколько лучше, чем просто случайность. Животные были еще точнее, когда разглядывали кандидатов в так называемых колеблющихся штатах: там точность рассмотрения составила 58,1%.

Плохо получилось только с президентами: рассматривание кандидатов с 2000 по 2020 год дало результат не лучше, чем подбрасывание монеты,— всего 50,4% точности.

Платт комментирует результаты так: информация о перспективах политика написана у него буквально на лице, а макаки как-то умеют ее считывать. Возможно, одна из разгадок кроется в размере нижней челюсти: победившие кандидаты имеют в среднем на 2% более выдающуюся челюсть, чем проигравшие.

По материалам статьи.

Ольга Грибова