Следователи начали проверку из-за обрушения фасада дома в Нижнем Новгороде
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку после публикации в СМИ сообщения об обрушении фасада на жилом доме в Нижнем Новгороде.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
Как сегодня сообщил «Ъ-Приволжье», в ночь с 21 на 22 сентября около 03:00 жителей дома 30а на Большой Покровской улице разбудил грохот. Из-под крыши пятиэтажного дома обрушились куски штукатурки.
По данным нижегородского СУ СК, никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что фасад этого дома уже обрушался в двух местах в марте этого года. Тогда жилищная инспекция собиралась оштрафовать домоуправляющую компанию Нижегородского района за ненадлежащее содержание фасада. В апреле обрушившуюся часть фасада отремонтировали.