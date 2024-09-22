Главные новости недели в Нижегородской области к 22 сентября

Нижегородский минград утвердил проект планировки для третьей очереди КРТ на Черниговской. На участке планируется построить семь новых домов на 597 квартир и приспособить под современное использование четыре ОКН. Объем инвестиций составит 13,5 млрд руб.

Нижегородские власти создают АНО «Центр управления и развития спорта» для работы с профессиональными спортклубами. На ее создание из бюджета предлагается выделить 36,2 млн руб.

Корпорация развития региона предложила присвоить Дзержинску статус наукограда для получения федеральных средств. Для развития местной промышленности необходимо привлечь 13 тыс. работников и миллиардные инвестиции в науку и инфраструктуру.

Проектирование Восточного обхода Нижнего Новгорода начнется в 2024 году. Строительство крупной магистрали предварительно оценили в 181,2 млрд руб. Потенциальными концессионерами выступили АО «БТС-Мост» и «ДСК “Автобан”».

Задымление на Городецком мусорном полигоне «Ситиматик – НН» планируют устранить к началу октября. Полностью ликвидировать последствия пожара, случившегося 15 сентября, компания рассчитывает к середине октября.

Нижегородские муниципалитеты не допросились налоговых льгот для новых очистных сооружений. Власти вынуждены субсидировать возросший налог на имущество и без того убыточных коммунальных компаний, которые взяли эти объекты на баланс. Правительство отказалось дать преференции только муниципальным предприятиям, сославшись на нормы Налогового кодекса.

Следователи ищут источник неприятного запаха, который уже не один месяц возникает в микрорайоне Верхние Печеры и других местах Нижнего Новгорода. Нижегородская станция аэрации, по словам работников водоканала, к этому смраду не причастна. Исследование воздуха пока не помогло госорганам найти причину запахов.