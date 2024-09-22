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Коммерсантъ FM
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Во Франции отменен концерт Бориса Гребенщикова (иноагент) из-за состояния его здоровья

Во Франции отменен концерт Бориса Гребенщикова (иноагент)

Состояние здоровья Бориса Гребенщикова (внесен в реестр иностранных агентов) не позволяет провести концерт в Ницце на юге Франции, сообщается на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически в течение 14 дней.

Борис Гребенщиков (иноагент)

Борис Гребенщиков (иноагент)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Борис Гребенщиков (иноагент)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В феврале господин Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) отменил концерт в Дубае. Тогда также было распространено сообщение о том, что провести концерт не позволяет состояние здоровья 70-летнего музыканта.

Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) проживает в Лондоне и выступает под псевдонимом БГ+.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

От антисоветчика до иностранного агента

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»&lt;br> Будущий музыкант (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Будущий музыкант (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»&lt;br>После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках» &lt;br>На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич (признан Минюстом иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан Минюстом иностранным агентом) и Стас Намин

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич (признан Минюстом иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан Минюстом иностранным агентом) и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»&lt;br> После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а ее лидера уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а ее лидера уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»&lt;br> Официальный запрет группы не помешал музыканту продолжить заниматься творчеством: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал музыканту продолжить заниматься творчеством: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»&lt;br> В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»&lt;br> В 1978 году у Бориса Гребенщикова (признан Минюстом иностранным агентом) и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова (признан Минюстом иностранным агентом) и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»&lt;br>В начале 1990-х годов музыкант объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов музыкант объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»&lt;br> В 1997 году записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет» &lt;br>В 2005 году начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел на «Радио России» авторскую программу «Аэростат»

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»
В 2005 году начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел на «Радио России» авторскую программу «Аэростат»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»&lt;br> Является автором нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Является автором нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»&lt;br> Среди русских классиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: &quot;Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь&quot;. Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»&lt;br> В начале 1990-х годов музыкант увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов музыкант увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»&lt;br> Свой 60-й день рождения музыкант отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения музыкант отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы &quot;уходим под радар&quot;, куда-то в партизаны»&lt;br> В 2013 году в очередной раз было объявлено о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году в очередной раз было объявлено о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

«Сейчас по СССР принято ностальгировать, но мои воспоминания о том времени довольно мрачные. Это была насквозь лживая и поэтому страшная страна» &lt;br>В 2017 году стал художественным директором ежегодного петербургского фестиваля «Части света». В 2018 году вышел новый альбом «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

«Сейчас по СССР принято ностальгировать, но мои воспоминания о том времени довольно мрачные. Это была насквозь лживая и поэтому страшная страна»
В 2017 году стал художественным директором ежегодного петербургского фестиваля «Части света». В 2018 году вышел новый альбом «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня». В том же году вышел благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня». В том же году вышел благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

После начала специальной военной операции на Украине музыкант уехал из России в Великобританию и неоднократно выступал против действий России. В июне 2023 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал рок-музыканта на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии РФ. В том же месяце Минюст объявил его иноагентом. После февраля 2022 года лидер «Аквариума» в России не играл

После начала специальной военной операции на Украине музыкант уехал из России в Великобританию и неоднократно выступал против действий России. В июне 2023 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал рок-музыканта на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии РФ. В том же месяце Минюст объявил его иноагентом. После февраля 2022 года лидер «Аквариума» в России не играл

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

«То, что я делаю, я всеми методами доношу до тех, кто живет в России» &lt;br>Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+. Последний мини-альбом под названием «Богрукиног» вышел в сентябре 2023 года. В ноябре 2023 года в интервью Forbes музыкант заявил, что сейчас никто не даст ему играть концерты в России. По его словам, ему прямо сказали о том, что у него могут возникнуть проблемы с законом, если он вернется в РФ

«То, что я делаю, я всеми методами доношу до тех, кто живет в России»
Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+. Последний мини-альбом под названием «Богрукиног» вышел в сентябре 2023 года. В ноябре 2023 года в интервью Forbes музыкант заявил, что сейчас никто не даст ему играть концерты в России. По его словам, ему прямо сказали о том, что у него могут возникнуть проблемы с законом, если он вернется в РФ

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Будущий музыкант (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич (признан Минюстом иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан Минюстом иностранным агентом) и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а ее лидера уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал музыканту продолжить заниматься творчеством: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова (признан Минюстом иностранным агентом) и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов музыкант объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»
В 2005 году начал карьеру радиоведущего и до мая 2022 вел на «Радио России» авторскую программу «Аэростат»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Является автором нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов музыкант увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения музыкант отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году в очередной раз было объявлено о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

«Сейчас по СССР принято ностальгировать, но мои воспоминания о том времени довольно мрачные. Это была насквозь лживая и поэтому страшная страна»
В 2017 году стал художественным директором ежегодного петербургского фестиваля «Части света». В 2018 году вышел новый альбом «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня». В том же году вышел благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

После начала специальной военной операции на Украине музыкант уехал из России в Великобританию и неоднократно выступал против действий России. В июне 2023 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал рок-музыканта на 50 тыс. руб. по делу о дискредитации армии РФ. В том же месяце Минюст объявил его иноагентом. После февраля 2022 года лидер «Аквариума» в России не играл

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

«То, что я делаю, я всеми методами доношу до тех, кто живет в России»
Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+. Последний мини-альбом под названием «Богрукиног» вышел в сентябре 2023 года. В ноябре 2023 года в интервью Forbes музыкант заявил, что сейчас никто не даст ему играть концерты в России. По его словам, ему прямо сказали о том, что у него могут возникнуть проблемы с законом, если он вернется в РФ

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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