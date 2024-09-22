Во Франции отменен концерт Бориса Гребенщикова (иноагент) из-за состояния его здоровья
Во Франции отменен концерт Бориса Гребенщикова (иноагент)
Состояние здоровья Бориса Гребенщикова (внесен в реестр иностранных агентов) не позволяет провести концерт в Ницце на юге Франции, сообщается на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически в течение 14 дней.
Борис Гребенщиков (иноагент)
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
В феврале господин Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) отменил концерт в Дубае. Тогда также было распространено сообщение о том, что провести концерт не позволяет состояние здоровья 70-летнего музыканта.
Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) проживает в Лондоне и выступает под псевдонимом БГ+.
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От антисоветчика до иностранного агента
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