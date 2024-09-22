Во Франции отменен концерт Бориса Гребенщикова (иноагент) из-за состояния его здоровья

Состояние здоровья Бориса Гребенщикова (внесен в реестр иностранных агентов) не позволяет провести концерт в Ницце на юге Франции, сообщается на сайте по продаже билетов Best Events Europe. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически в течение 14 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Гребенщиков (иноагент)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Борис Гребенщиков (иноагент)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В феврале господин Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) отменил концерт в Дубае. Тогда также было распространено сообщение о том, что провести концерт не позволяет состояние здоровья 70-летнего музыканта.

Борис Гребенщиков (внесен в реестр иноагентов) проживает в Лондоне и выступает под псевдонимом БГ+.

Леонид Уварчев