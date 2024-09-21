Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на установку 29 лифтов

Из бюджета Свердловской области дополнительно выделят 40,5 млн руб. на обновление лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Всего будет установлено 29 лифтов, сообщили в департаменте информационного политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительно из бюджета Свердловской области выделят 40,5 млн руб. на замену 29 лифтов в Екатеринбурге и Ниднем Тагиле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дополнительно из бюджета Свердловской области выделят 40,5 млн руб. на замену 29 лифтов в Екатеринбурге и Ниднем Тагиле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что в домах Екатеринбурга обновят 20 лифтов, Нижнего Тагила — девять. «Из областного бюджета на замену лифтов в текущем году выделено 450 млн руб. Практически аналогичная сумма на эти цели выделяется из бюджетов муниципальных образований, и дополнительно расходуются средства собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете. Это позволит заменить лифтовое оборудование в 135 многоквартирных домах»,— сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В департаменте напомнили, что за последние пять лет в Свердловской области был заменен 1471 лифт на сумму 3,8 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что финансирование на замену лифтов в Екатеринбурге было увеличено на 19 млн руб. — до 326 млн руб. По данным Управления ЖКХ городской администрации, дополнительные средства позволят заменить на 20 лифтов больше. Всего в текущем году в регионе должны заменить 295 лифтов.

Анастасия Таначева