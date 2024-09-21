В Свердловской области 22 сентября ожидается усиление ветра до 17 м/с

В воскресенье, 22 сентября, местами в Свердловской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Днем 22 сентября в Екатеринбурге пройдет умеренный дождь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Днем 22 сентября в Екатеринбурге пройдет умеренный дождь

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МЧС Свердловской области порекомендовали оставаться в помещении, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, а также не парковать автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями.

По данным Уральского гидрометцентра, 22 сентября в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы 14-17 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5° до 10°, на севере — до 0°, днем — 8-13°. В Екатеринбурге ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. Температура воздуха ночью — 8°, днем — 10°.

Анастасия Таначева