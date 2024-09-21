Сочинец, отравивший человека напитком из мухомора, пойдет под суд

Автор курсов о пользе употребления мухоморов, напитком из которых отравился один из его клиентов, предстанет перед судом. Об этом сообщает СУСК по Кубани.

По информации пресс-службы ведомства, в начале января этого года 20-летний фигурант распространил в одном из мессенджеров сведения о пользе употребления грибов мухомора. После этого он открыл платные курсы коллективной практики с употреблением грибного напитка.

Как отмечается в релизе, фигурант договорился с уроженцем Архангельской области «о прохождении коллективного ретрита» в одном из домов сочинского СНТ «Эдельвейс». В начале февраля он приготовил напиток с мухоморами и дал его участнику практики. На следующий день тот скончался от отравления грибами, сообщает пресс-служба.

Теперь автор курсов обвиняется в оказании опасной услуги, в результате которой погиб человек (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, дело направлено в суд, говорится в релизе.

Михаил Волкодав