В Копейске задержан подозреваемый в поджоге многоквартирного дома

Сотрудники отделения МВД России по Копейску задержали подозреваемого в поджоге двухэтажного многоквартирного дома. В результате возгорания погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Пожар случился ночью 21 сентября в доме по улице Кузнецова. По данным МВД, загорелись две квартиры на втором этаже и кровля. Прибывшие на место полицейские выяснили о возможной причастности к возгоранию местного жителя, которым оказался ранее судимый копейчанин. По предварительным данным, у него произошел конфликт с хозяином одной из квартир, где они распивали спиртное. За такое поведение копейчанина выгнали из жилища. Разозлившись, он поджег в подъезде старые вещи и скрылся.

В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).