Под Адлером появился городок строителей, начавших прокладку новой трассы М-4

В сочинском селе Высокое в районе обхода Адлера появился городок строителей, которые будут прокладывать новую трассу М-4 «Дон» в сторону Джубги. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В пятницу он совершил облет действующих автодорог Джубга-Сочи и Майкоп-Туапсе и провел рабочее совещание по проекту нового направления трассы М-4 «Дон».

«Общая протяженность новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи составит порядка 130 км. Могу сказать, что проект технически очень сложный и нам предстоит выполнить колоссальный объем работ. Продолжаем вести детальную проработку строительства. Строить магистраль будем поэтапно. Первоочередными участками определены обход Адлера и III очередь обхода Сочи», - написал зампредседателя правительства РФ в своем Telegram.

Он добавил, что сейчас специалисты уже начали переукладку сетей связи, электро- и водоснабжения.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что проект первого этапа проекта — обхода Адлера протяженностью 10 км — сейчас проходит государственную экспертизу. Новая дорога разгрузит трассу А-147 на участке от Кудепсты до железнодорожного вокзала Адлера. Согласно планам, строительство обхода завершится до конца 2026 года.

Андрей Обнорский