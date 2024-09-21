Из Академического в центр Екатеринбурга временно отменили автобус №62

В Екатеринбурге временно перестал ходить автобусный маршрут №62, который следовал из Академического района в центр. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусный маршрут №62 временно отменили из-за нехватки персонала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Автобусный маршрут №62 временно отменили из-за нехватки персонала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Нехватка персонала. При наборе будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме»,— пояснили в пресс-службе мэрии. На компанию-перевозчика накладывались штрафы из-за того, что автобус не выполнял план по перевозкам.

Анастасия Таначева