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Из Академического в центр Екатеринбурга временно отменили автобус №62

В Екатеринбурге временно перестал ходить автобусный маршрут №62, который следовал из Академического района в центр. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Автобусный маршрут №62 временно отменили из-за нехватки персонала

Автобусный маршрут №62 временно отменили из-за нехватки персонала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Автобусный маршрут №62 временно отменили из-за нехватки персонала

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Нехватка персонала. При наборе будут выпускать. Перевозчику выписываются штрафы по данному направлению в ежедневном режиме»,— пояснили в пресс-службе мэрии. На компанию-перевозчика накладывались штрафы из-за того, что автобус не выполнял план по перевозкам.

Анастасия Таначева

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