СвЖД сообщила о массовых задержках поездов 21 сентября

Свердловская железная дорога (СвЖД) предупредила пассажиров о возможных задержках поездов в субботу, 21 сентября, собщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская железная дорога (СвЖД) предупредила пассажиров о возможных задержках поездов в субботу, 21 сентября

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Свердловская железная дорога (СвЖД) предупредила пассажиров о возможных задержках поездов в субботу, 21 сентября

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график»,— отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте РЖД, поезда задерживаются в среднем на 25-40 минут. Так, поезд «Санкт-Петербург — Челябинск» опоздал на 50 мин., «Кисловодск — Екатеринбург» — на 1 ч 4 мин., «Ревда — Аэропорт Кольцово» — на 40 мин, «Сургут — Москва» — на 9 мин.

В «РЖД» задержку транспорта объяснили ремонтными работами на ж/д путях и сбоем в графике движения грузовых поездов.

Анастасия Таначева