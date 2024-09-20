«Молот» одержал победу в Кургане

Во втором поединке выездной серии матчей «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ обыграл курганское «Зауралье». Итог встречи: 3:1 в пользу подопечных Юрия Панова.

Первый период завершился без забитых шайб, во второй трети матча команды обменялись голами, а в заключительной двадцатиминутке «Молот» оформил победу. Голы в составе пермской команды забили Игорь Зенчиков, Дмитрий Бойчук и Павел Щербаков.

Очередную игру «Молот» также проведет на выезде. 22 сентября матч состоится в Ханты-Мансийске, соперником станет местная «Югра».