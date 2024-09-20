Медицинский класс в Центре образования «Аксиома» в Каменске-Уральском оснастили оборудованием за 9 млн руб. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, деньги выделены из регионального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Каменске-Уральском медкласс оснастили оборудованием за 9 млн рублей

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области В Каменске-Уральском медкласс оснастили оборудованием за 9 млн рублей

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Медкласс обрудовали высокотехнологичными тренажерами, измерительными медицинскими приборами, макетами органов. Помимо этого, теперь в классе есть манекены для отработки сердечно-легочной реанимации, микроскопы с тысячекратным увеличением, 3D-очки и очки виртуальной реальности.

«Теперь будущие медики смогут не только углубленно изучать биологию и химию, но и на практике отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи»,— отметили в департаменте.

Напомним, ранее в эколабораториях СвЖД установили современное оборудование для анализов. Это должно повысить качество исследований и сократить их сроки проведения.

Виталий Красиков