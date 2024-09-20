В Сургутском районе ХМАО главу поселения Тундрино уволили из-за утраты доверия

Прокуратура Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры добилась смены формулировки причины увольнения главы сельского поселения Тундрино Антона Шакирьянова, сообщили в пресс-службе ведомства. Изначально он ушел по собственному желанию, но после удовлетворения иска формулировку сменили на увольнение в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сургутского района провела проверку соблюдения главой антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство установило, что администрация Тундрино заключила муниципальные контракты на услуги зимнего содержания дорог и поставку дров с индивидуальным предпринимателем, который приходился родным братом Антону Шакирьянову. Отмечается, что глава поселения не принял никаких мер для урегулирования конфликта интересов.

Ведомство внесло представление о прекращении полномочий главы из-за нарушений антикоррупционного законодательства в Совет депутатов поселения. После этого Антон Шакирьянов ушел в отставку по собственному желанию. Прокурор обратился в суд с иском об изменении формулировки на увольнение в связи с утратой доверия, суд его удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле главу поселка Цингалы сняли с поста за нарушение антикоррупционного законодательства — у него в подчинении работали жена и сын. Представительный орган сельского поселения не усмотрел в его действиях конфликта интересов, но его полномочия прекратили решением суда по иску прокуратуры. На выборах в сентябре этого года он вновь избрался главой поселения от КПРФ, за него проголосовали 82,52% избирателей.

Анна Капустина