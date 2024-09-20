В Екатеринбурге завершился Кубок России по художественной гимнастике

В Екатеринбурге сегодня, 20 сентября, завершился Кубок России по художественной гимнастике, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На церемонии завершения разыграли 10 комплектов медалей.

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«Екатеринбург умеет проводить соревнования самого высокого уровня. Нам удалось объединить гимнасток и гимнастов не только нашей огромной страны, но и 11 стран. Итоги соревнований показали, что наши тренеры готовили и готовят сильных спортсменов, чтобы быть лидерами в этом виде спорта»,— сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Отличительная особенность турнира заключается в том, что на одном ковре прошли соревнования по международным правилам федерации гимнастических фидов спорта (FIG), соревнования по разработанным в России правилам между представителями субъектов, а также юношеские соревнования. В состязаниях приняли участие 700 спортсменов из 11 стран, с 11 по 20 сентября мероприятия в Центре художественной и эстетической гимнастики посетили более 15 тыс. зрителей. Было разыграно 90 комплектов наград.

Команда Свердловской области стала бронзовым призёром международных соревнований по художественной гимнастике в рамках Кубка России, на первом месте оказалась Омская область, на втором — Московская. Воспитанница свердловской школы гимнастики Карина Киреева завоевала две золотых медали в соревнованиях с лентой и с булавами, одну серебряную в дисциплине без предмета и три бронзовых в многоборье и упражнениях с мячом.

Напомним, соревнования начались 11 сентября. Россию представляли спортсменки из 80 регион, на данный момент это крупнейшие в стране соревнования по гимнастике. Свердловскую область представляли четыре спортсменки, а в групповых дисциплинах — две команды.

Анна Капустина