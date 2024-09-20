За лето восемь сельхозпредприятий Челябинской области застраховали посевы
Летом 2024 года восемь сельхозпредприятий Челябинской области заключили договоры страхования посевов от чрезвычайных ситуаций. Общая площадь застрахованных культур составила 21,4 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба законодательного собрания Челябинской области.
Государство компенсирует аграриям до 70% страховой премии. В 2024 году сельхозпредприятия получили выплаты на сумму 4,2 млн рублей. Как отметили в комитете заксобрания по аграрной политике, из-за обильного количества осадков в текущем сезоне фермерам смогут выплатить страховку.
В 2024 году сельхозпредприятия впервые за время существования льготной страховки (с 2016 года) воспользовались этой возможностью.