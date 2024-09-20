С 16 по 19 сентября в Тюмени проходил промышленно-энергетический форум TNF-2024. Он был посвящен технологическому суверенитету нефтегазовой отрасли, достижение которого стало особенно актуально после введения в 2022 году санкций в отношении России. Тогда на мировом рынке действовали существенные дисконты на российскую нефть. В последнее время они сократились, и стоимость Urals стала выше максимального уровня цен в $60 за баррель, которого добиваются западные страны. Несколько иная ситуация сложилась вокруг цен на российский газ. Из-за чего менялась стоимость сырья, как это отражалось на конечных потребителях и чего ожидать на нефтегазовом рынке в дальнейшем, рассказал старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит

Фото: Предоставлено «БКС Мир инвестиций» Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит

Фото: Предоставлено «БКС Мир инвестиций»

— Сколько сейчас стоит российская нефть?

— С начала специальной военной операции (СВО) официальная статистика по ценам на нефть марки Urals исчезла, в основном из-за того, что не стало рыночной базы для ее определения. Российская нефть, доставляемая по трубопроводной системе «Транснефти» в порты Балтийского моря (или из портов Черного моря в порты Средиземного моря), больше не ввозится в Роттердам для продажи. Сейчас она поставляется преимущественно в Индию и Китай, чья доля в российском экспорте за последние 2,5 года выросла с 1/3 до 3/4. Кроме того, попытки Европы и США установить верхний предел цен на российскую нефть в размере $60 за баррель привели к удорожанию доставки Urals в любой пункт назначения. Наконец, из-за санкций и у покупателей, и у продавцов мало стимулов сообщать о ценах, по которым проводятся торги российской нефтью.

Согласно investing.com, текущая скидка на Urals по отношению к американской составляет около $5 за баррель. Это значит, что Urals торгуется около $74 за баррель, в то время как Brent — около $79 за баррель. Такой дисконтзначительно лучше по сравнению со скидками в $40 за баррель, наблюдавшимися в марте-апреле 2022 года.

По данным ценового агентства Argus, дисконт хоть и меньше, чем два года назад, но составляет $14 за баррель. Но даже по более консервативной оценке агентства цена на российскую нефть составляет около $65 за баррель, что выше максимального уровня цен, которого добиваются США и ЕС.

— На сколько изменились цены за последний год?

— Согласно investing.com, с сентября прошлого года цена на нефть марки Urals в среднем составляла около $73 за баррель по сравнению примерно с $84 за баррель для Brent. Однако год назад нефть марки Brent торговалась в районе $94 за баррель, поэтому за последний год она потеряла около $10 за баррель (-11%). Цены же на Urals из-за уменьшения дисконта с $15 до $5 снизились всего на 3% — с $77 за баррель до $74.

— Как обстоят дела с продажами российских нефтепродуктов?

— Как и в случае с сырой нефтью, торговые маршруты существенно изменились. Китай и Индия стали крупными потребителями, их доля в общем объеме российского экспорта выросла с 2% примерно до 33%, но они не доминируют в торговле нефтепродуктами, как в случае с сырой нефтью. Не менее важными потребителями являются Греция и Турция, доля которых в экспорте российских нефтепродуктов выросла с 11% почти до 30%, а вместе с ними и страны Ближнего Востока и Африки — их доля возросла с 1% до 22%. Можно предполагать, что экспортируемый бензин, дизельное топливо и мазут, как и сырая нефть, продаются со значительной скидкой по сравнению с другими продуктами, не подпадающими под санкции. Но эта скидка точно существенно снизилась по сравнению с пиковыми уровнями в середине 2022 года.

— То, что происходит с ценами на российскую нефть и нефтепродукты, это хорошо или плохо для экономики страны?

— Рост мировых цен на нефть и снижение скидки на Urals частично связаны с сокращением добычи нефти, требуемым членством России в ОПЕК+, поэтому доходы компаний несколько ниже, чем можно было бы предположить, учитывая стоимость нефти и уровень курса рубля (около 91,2 руб./$ по данным ЦБ РФ на 2 сентября).

Российские нефтяные компании остаются достаточно прибыльными, даже с учетом повышения налогов с начала текущего года. Сами же налоговые поступления относительно высокие, что намного лучше, чем четыре года назад, когда цена на нефть составляла около $40 за баррель.

Несмотря на ограничения в добыче, отечественные нефтяные компании за последние 2,5 года увеличили объемы бурения — на 7–8% в 2022–2023 годах, и лишь в этом году наблюдается незначительное замедление на 2%. Этот рост свидетельствует о том, что экономическая активность в нефтяной промышленности остается стабильной.

— Как обстоят дела с ценами на газ?

— Здесь стоит говорить о двух разных экспортных рынках: с одной стороны, о Европе, с другой — о Турции и Китае. В первом случае цены, как правило, устанавливаются в торговых центрах, где они существенно снизились по сравнению с максимальными значениями в $1,4 тыс. за 1 млн куб. м в 2022 году. Коррекция цен продолжилась и в 2023 году, когда в первом квартале европейские спотовые цены упали с $600 до $400 за 1 млн куб. м. Однако в начале 2024 года было найдено дно на уровне $320 за млн куб. м, и с тех пор стоимость газа снова подросла до $425–450.

— С чем связаны изменения?

— Причин множество. Во-первых, исторически высокие цены 2021–2022 годов были неприемлемыми для европейской экономики, и спрос на природный газ существенно снизился. Некоторые потребители перешли на альтернативные виды топлива, такие как уголь, ветряная или солнечная энергия, несмотря на негативное воздействие первого на окружающую среду, а также высокую стоимость и ненадежность вторых.

Во-вторых, Европе повезло пережить две аномально теплые зимы подряд, что значительно снизило потребность в сжигании газа для отопления. Скачок цен этим летом был вызван в первую очередь необычно жаркой погодой в Северо-Западной Азии, которая привела к росту спроса на электроэнергию для охлаждения и, следовательно, на СПГ. Это привело к вытеснению данного вида топлива с европейского рынка и, как следствие, росту европейских цен.

— Какие факторы формируют цены на российские нефть и газ?

— Политика и логистика. В ходе нынешнего кризиса было введено большое количество санкций, направленных на транспортировку российской нефти и газа конечным потребителям, а также оказано давление на потенциальных покупателей. Это привело к росту стоимости логистики и увеличению размера скидки по сравнению с рыночными ценами, которая требуется ограниченному кругу заинтересованных покупателей для обоснования покупки российских энергоносителей. Сообщается, что Россия накопила «теневые запасы» сырой нефти, нефтепродуктов, а теперь и СПГ, чтобы обойти некоторые из ограничений, но транспортные расходы в любом случае увеличиваются. Это позволяет снизить цену нетбэка (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку), фактически получаемую экспортерами.

— Как изменения цены отражаются на предприятиях и конечных потребителях?

— В России цены в рублевом выражении были довольно стабильными, по крайней мере, на потребительском уровне. Цены на бензин и дизельное топливо для заправок в течение многих лет росли примерно на уровне инфляции, чему способствовали политика правительства и структура акцизного режима. Цены на природный газ регулируются и повышаются в соответствии с уровнем рублевой инфляции или даже ниже него. Таким образом, изменение цен практически не повлияло на спрос внутри страны.

В мире в целом ситуация несколько иная. Рекордный рост цен на газ в Европе снизил спрос в этом регионе, возможно, навсегда. При стоимости Brent в $80 за баррель цены на нефть на самом деле очень близки к среднему уровню с поправкой на инфляцию, наблюдавшемуся последние 50 лет. То есть нефть остается относительно доступной, и, несмотря на рост интереса к электромобилям, спрос на нее растет. Для его существенного снижения цены на нефть должны подняться как минимум до $110 за баррель или выше и оставаться на этом уровне минимум один-два года, что на данный момент представляется маловероятным.

— Каков прогноз по стоимости нефти и газа до конца года?

—Urals, скорее всего, останется стабильной по отношению к Brent в течение следующих шести месяцев или около того. Brent продолжит торговаться в районе $80 за баррель. Но анализ показывает, что уровень в $80 за баррель, хотя и находится близко к среднему значению за 50 лет, на самом деле не является стабильным. Исторически сложилось так, что нефть в течение длительного периода времени торговалась либо на $20 выше, либо на $20 ниже. В ближайшие 6–12 месяцев мы увидим негативное влияние глобальных экономических факторов, особенно в отношении данных США и Китая, которые являются крупными мировыми импортерами нефти. Если в одной или обеих этих странах спрос на нефть снизится из-за рецессии, то цена на нефть может легко упасть до $60 за баррель или ниже.

С другой стороны, основным движущим фактором является геополитика, в частности конфликты Израиля с соседями и потенциальное непосредственное участие Ирана. Если это произойдет, экспорт иранской нефти в объеме 1,8 млн баррелей в сутки может сократиться, что приведет к росту цены на нефть, вплоть до $100 за баррель. Ожидаем, что ОПЕК+ увеличит добычу, чтобы хотя бы частично компенсировать эффект от такого сценария.

Что касается газа, то в ближайшей перспективе главной неопределенностью является погода. Баланс спроса и предложения в Европе остается неустойчивым, и если в регионе будет третья аномально теплая зима подряд, то цены на газ, вероятно, поднимутся до $350 за млн куб. м. В то же время холодная зима может увеличить спрос в регионе на 20 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом и повысить цены до уровня, превышающего $500 за млн куб. м.

Беседовала Анастасия Таначева