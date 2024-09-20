В Тюмени улицу назовут в честь погибшего в ходе СВО Игоря Нестеренко

Параллельно улицам Андрея Огибалова и Владимира Гоненко в Тюмени появится улица Игоря Нестеренко. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ее также назовут в честь погибшего в ходе специальной военной операции бойца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игоря Нестеренко, в честь которого в Тюмени назовут улицу, посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игоря Нестеренко, в честь которого в Тюмени назовут улицу, посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С предложением выступила общественная организация «Ветераны пограничники Тюменской области». Игоря Нестеренко был снайпером стрелкового отделения. Он награжден орденом Мужества (посмертно), а также медалью «За боевое отличие».

По словам председателя правления организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимова, Игорь Нестеренко служил в погранвойсках в 1989 — 1991 годы на советско-афганской границе. В зону спецоперации он ушел добровольцем в составе батальона «Тайга».

Напомним, улицу в Тюмени назовут именем погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине Андрея Приказнова. Она находится в Плехановском планировочном районе, граничит с ул. Первооткрывателей.

Полина Хабарова