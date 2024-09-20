На участке для нового корпуса ГКБ им. М. А. Тверье установят специальную зону

Региональное управление капстроительства попросило пермскую комиссию по землепользованию и застройке установить подзону в 8 этажей на участке для нового корпуса городской клинической больницы им. М. А. Тверье. Многопрофильный корпус с приемно-диагностическим отделением и надземным переходом разместится на ул. Братьев Игнатовых, 2. Территорию вокруг корпуса благоустроят.

Новый корпус построят на участке ГКБ им. М. А. Тверье площадью 6,3 га в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. Площадка расположена в границах территории, для которой предусматриваются требования к архитектурно-строительному облику зданий. «Планируемое строительство будет вестись в границах существующего земельного участка, где находится больница. Однако ограничения в шесть этажей, учитывая стесненность условий, не позволяют разместить объект»,— отметила представитель регионального минимущества.

Ранее краевые власти провели конкурс на проектирование нового лечебного корпуса ГКБ им. М. А. Тверье, его победителем признали ООО «Кинетика» (бывшее «ЖБК-Строй»). По данным портала госзакупок, при максимальной цене контракта в 66 млн руб. победитель торгов оценил свою работу в 52,8 млн руб. Лечебный корпус будет рассчитан на 307 коек, с приемно-диагностическим отделением на 165 обращений в сутки.