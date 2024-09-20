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Суд в Уфе вынес приговор бывшему вице-мэру Благовещенска

Демский районный суд Уфы вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Благовещенска Евгению Васильеву. Его признали виновным в поджоге автомобиля (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в сентябре 2023 года Евгений Васильев, приехав в Уфу, подложил коробку с легковоспламеняющейся жидкостью под крыло Mitsubishi Outlander, поджег ее и скрылся. Автомобиль находился в пользовании заместителя главы администрации Благовещенска Никиты Дмитриева, занимавшего эту должность до декабря 2023 года. Ущерб составил свыше 1,4 млн руб.

Осужденный не признал вину.

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