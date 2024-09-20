В Екатеринбурге в аварии пострадал 14-летний подросток на мотоцикле

В Екатеринбурге произошло ДТП с 14-летним водителем мотоцикла, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу. Он находился в шлеме, но без экипировки, его с травмами доставили в учреждение здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Авария произошла 19 сентября в 19:45 на ул. Академика Парина, вблизи дома №39. Предварительно установлено, что 21-летний мужчина двигался по улице на автомобиле Lada Priora, при развороте на перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу Regulmoto Sport-003, которым управлял 14-летний подросток, и допустил с ним прямое столкновение.

Бабушка подростка пояснила, что купила внуку мотоцикл и мотошлем, но разрешила кататься только на специализированных площадках, не выезжая на городские дороги. Внук взял ключи без спроса и уехал без ведома бабушки. Сотрудники ГИБДД направили материалы по инциденту в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) для привлечения представителей несовершеннолетнего к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Нарушение статьи влечет за собой предупреждение или штраф в размере от ста до пятисот рублей. Также рассмотрят вопрос о постановке семьи на учет в ПДН и привлечении представителей подростка к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача права управления лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения) — штраф за ее нарушение может достигать до 30 тыс. руб.

Второй участник ДТП, 21-летний водитель Lada Priora имеет водительский стаж три года. За это время он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, все штрафы оплачивал вовремя. Установлено, что он был трезв на момент аварии. На месте происшествия сотрудники провели необходимые замеры, установили обстоятельства случившегося и составили процессуальные документы.

Ранее сообщалось, что в Асбесте будут судить водителя, который в апреле этого года сбил 13-летнюю девочку с собакой. Ребенок и животное в результате инцидента погибли, водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

Анна Капустина