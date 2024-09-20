Прокуратура добилась выплат компенсаций за гибель сотрудников ЮУЖД

Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Центральной дирекции инфраструктуры — филиал ОАО «РЖД», после которого семьям двух погибших сотрудников ЮУЖД выплатили в качестве компенсации морального вреда по 1,7 млн руб., двум детям назначили ежемесячное пособие в размере 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проверки Шумихинской дистанции пути прокуратура установила, что в октябре 2023 года на перегоне Бутырское — Мишкино Южно-Уральской железной дороги поезд наехал на двух монтеров. От полученных травм работники погибли на месте. При проверке специалисты выявили нарушения требований охраны труда, однако работодатель длительное время не признавал, что сотрудники погибли из-за этого. После представления прокуратуры, вынесенного начальнику, семьи работников получили компенсацию морального вреда.

Виталина Ярховска