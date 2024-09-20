О пользе украшений

Благотворительность и другие некоммерческие инициативы — важная часть социальной ответственности брендов. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о проектах, которые в партнерстве с фондами привлекают внимание к социальным проблемам и помогают собирать средства на их решение.

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Epic Jewellery и фонд «Альцрус»

В поддержку фонда «Альцрус», помогающего пациентам с деменцией и их семьям, ювелирный бренд выпустил благотворительную серию браслетов Tata Nana. Веселые разноцветные рожицы на браслетах из золота, серебра и эмали выполнены по рисункам женщины, страдающей лобно-височной деменцией. «Это очень личная история,— рассказывает креативный директор и совладелица Epic Jewellery Анна Минакова.— В моей семье деменция у мамы и ее сводной сестры, Татьяны и Надежды, или как их называли всегда близкие — Таты и Наны. Моя тетя всю жизнь рисовала, и эти странные персонажи — ее работа. Эти браслеты помогают не забывать, а еще они веселые. Поэтому не унывать помогают тоже». Вся прибыль от продажи украшений перечисляется в фонд помощи пациентам с деменцией и их семьям «Альцрус». Epic Jewellery также выпускает серебряные браслеты «Жизнь как чудо», а средства от продажи направляет в одноименный благотворительный фонд.

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Joser и «Подари жизнь»

Благотворительный проект есть у молодой ювелирной марки Joser. Ее ровно три года назад основала архитектор и владелица междисциплинарного дизайн-бюро Arch(e)Type Дарья Белякова. Специально для подопечных фонда «Подари жизнь», детей с онкологическими заболеваниями, бренд делает серебряные кулоны-жетоны Veritas «о настоящем и важном, о словах, которые имеют значение и дают веру». На поверхности кулона можно выгравировать слова, обозначающие ценности благотворительного фонда «любить, быть рядом, помогать» или три закона архитектуры Витрувия «firmitas, utilitas, venustas» (прочность, польза, красота). Главной коллекцией Joser является The Order, которая отсылает к истокам и развитию классической архитектуры, а сами украшения из белого золота сделаны в форме срезов разных типов колонн.

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Bulgari и Save the Children

Римский ювелирный дом уже 15 лет сотрудничает с детской благотворительной организацией. За это время за счет продажи специальной коллекции украшений из серебра и черной керамики удалось собрать более $105 млн, которые были направлены на улучшение образования, борьбу с бедностью и голодом, помощь в чрезвычайных ситуациях. В нынешнем году Bulgari запустил новую кампанию #WITHMEWITHYOU с Энн Хэтэуэй, Джоном Картахареной, Евой Герциговой и другими. А благотворительная ювелирная коллекция пополнилась новой подвеской, вдохновленной дизайном B. zero1 Rock, из стерлингового серебра с острыми металлическими заклепками. Она стоит 800 евро, 95 из которых жертвуются Save the Children. Такая же сумма перечисляется от продажи каждого ювелирного предмета из этой линейки.

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Нина Спиридонова