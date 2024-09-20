Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе

В Челябинской области правительство в полном составе сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Одновременно с этим документом было опубликовано постановление губернатора Челябинской области «О сложении полномочий правительства». В нем говорится, что правительство продолжает действовать до формирования нового состава.

Переизбранный губернатор вступил в должность 20 сентября.