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Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе

В Челябинской области правительство в полном составе сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Одновременно с этим документом было опубликовано постановление губернатора Челябинской области «О сложении полномочий правительства». В нем говорится, что правительство продолжает действовать до формирования нового состава.

Переизбранный губернатор вступил в должность 20 сентября.

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