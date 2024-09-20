Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки состоялась инаугурация избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернаторы округа.

Алексей Текслер поблагодарил своих близких и жителей Челябинской области за поддержку на выборах.

«Меня вдохновляет и мотивирует поддержка земляков. Я ее ощущаю, когда общаюсь с людьми в поездках по региону, на предприятиях или просто встречая на улице, отвечая на вопросы, когда люди просят сделать совместную фотографию или пожать руку, когда вижу обратную связь в социальных сетях. Это отношение для меня — самая главная оценка и награда. Я отдаю себе отчет в том, что, несмотря на результаты первого срока, еще многое нужно сделать. Понимаю, что прошлые победы завтра работать уже не будут, нужны новые победы. И не сомневаюсь, что при поддержке моих земляков они обязательно будут», — заверил губернатор.

Алексей Текслер на выборах губернатора в 2024 году набрал 81,28% голосов избирателей. За него проголосовали более 1 млн жителей Челябинской области.

Виталина Ярховска