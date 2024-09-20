В Сочи прогнозируют подъем уровня рек

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Сочи ожидают подъем уровня рек. Об это сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

В связи с этим личный состав службы спасения перевели в режим повышенной готовности. Специалисты рекомендуют жителям и гостям курорта не оставлять автомобили и технику в руслах рек, воздержаться от передвижений во время дождя, особенно в местах, подверженных затоплению.

Ранее сообщалось, что в Сочи и Сириусе сохраняется угроза формирования смерчей над морем. До конца сегодняшнего дня, а также 21 сентября смерчи могут появиться на участке Магри — Веселое.

Мария Удовик