Житель Курганской области разыскивается по подозрению в двойном убийстве

Следственные органы Курганской области расследуют уголовное дело об убийстве двух человек и покушении на жизнь еще одного человека в селе Островное. Подозреваемым является 27-летний житель рабочего поселка Мишкино, которого разыскивают сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, ночью 20 сентября житель Мишкино пришел с ружьем к дому знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт, и выстрелил в хозяина и его товарища. Оба скончались на месте. Кроме того, мишкинец пытался застрелить женщину, которая жила в доме. Но она выжила, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Житель рабочего поселка подозревается в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст.3 0, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство двух и более лиц).