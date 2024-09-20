В центре Екатеринбурга 21 сентября запретят продажу алкоголя

В центральной части Екатеринбурга в субботу, 21 сентября, временно запретят продажу алкогольной продукции. Это связано с проведением массового забега «Кросс нации». Ограничение введут с 09:30 до 15:30 в границах улиц Репина — Крауля — Мельникова — Татищева. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

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Движение всех видов транспорта будет перекрыто с 07:00 до 15:00 по ул. Татищева, от ул. Мельникова до ул. Репина, по ул. Пирогова, от ул. Репина до ул. Татищева; с 10:00 до 15:00 по ул. Репина, от ул. Татищева до ул. Пирогова.

Кроме того, с 12:00 20 сентября до 15:00 21 сентября запретят стоянку на парковке в границах ул. Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, парковке в границах ул. Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса.

Полина Хабарова