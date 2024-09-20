Экс-министр сельского хозяйства Прикамья получит премию на химпредприятии

Генеральный директор АО «Камтэкс-Химпром» Оксана Бреднева получит вознаграждение по результатам работы за первое полугодие 2024 года. Об этом свидетельствует опубликованная в «СПАРК-Интерфакс» повестка заседания совета директоров компании, которое должно состояться 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг Фото: Максим Кимерлинг

Оксана Бреднева возглавила «Камтэкс-Химпром» в конце марта 2021 года, после того как покинула пост главы министерства сельского хозяйства Пермского края (сейчас — министерство агропромышленного комплекса Пермского края). Позже контракт был продлен еще на год. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала в региональных бизнес-структурах, в том числе возглавляла «Камтэкс-Химпром».

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Основные виды продукции предприятия — фталевый ангидрид и диоктилфталат. Кроме того, «Камтэкс-Химпром» выпускает фумаровую и бензойную кислоты. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 2,147 млрд руб., чистый убыток — 119,4 млн руб.