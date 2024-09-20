РыжийФест, «Сруб» и «Мой Марчелло»

В Челябинске на предстоящей неделе можно посетить фестивали #РыжийФест и «Джаз на большом органе», сходить на концерты группы «Сруб», F.P.G и выступление духового оркестра, который исполнит культовые рок-хиты. В театрах покажут спектакли «Любовь и голуби», «Мандат» и «Турандот». В кинотеатрах на экраны выйдут фильмы «Мужское слово» и «Мой Марчелло».

Фестивали

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С 25 по 28 сентября в зале органной и камерной музыки «Родина» пройдет XI международный фестиваль «Джаз на большом органе». Откроет программу 25 сентября концерт с участием художественного руководителя фестиваля — органиста Владимира Хомякова. На сцену выйдут музакнты из Красноярска, Екатеринбурга. На следующий день фестиваля состояится также выступление артистки из Индии Субшри Джанардан. В завершение фестиваля 17 сентября на сцене сыграют музыканты из Москвы. Стоимость билетов — от 400 до 1000 руб. Возрастное ограничение 6+.

В Центре международной торговли 27 сентября стартует литературный форум #РыжийФест. В рамках мероприятия около 90 издательств России представят новинки и бестселлеры. На площадке организуют около 100 мероприятий – лекции и дискуссии, мастер-классы, ток-шоу и многое другое. На форум съедутся больше 50 писателей, критиков, режиссеров и сценаристов для встречи с читателями и поклонниками. #РыжийФест продлится до 29 сентября. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

Концерты

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В концертном зале имени Сергея Прокофьева 23 сентября пройдет концерт «Звезда по имени Солнце». Уральский духовой оркестр исполнит хиты культовых рок-групп. В программу включены песни из репертуара Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Дианы Арбениной, а также инструментальные композиции Queen, The Rolling Stones и Chicago. Стоимость билета — от 700 до 1500 руб. Возрастное ограничение 12+.

В клубе Ozz 26 сентября состоится концерт группы «Сруб». Коллектив исполняет музыку в жанре дарк-фолк и панк-рок. В рамках осеннего тура «Сруб» приезжает в Челябинск, чтобы презентовать новый альбом «Дни урожая». Помимо новых песен, гости концерта также услышат и ранние композиции группы, посвященные «жути сибирских лесов», силам земли, древним духам и обрядам. Стоимость билета — от 1300 до 2000 руб. Возрастное ограничение 16+.

В Центре международной торговли 26 сентября состоится мультимедийный концерт «К тебе, через 2000 лет…», посвященный аниме «Атака титанов». В исполнении камерного оркестра прозвучат известные саундтреки, опенинги и эндинги из мультсериала. Концерт пройдет при участии актера озвучки Влада Токарева, озвучившего главного героя «Атаки титанов» — Эрена Йегера. Выступление сопровождается видеоинсталляциями. Стоимость билета от 1500 до 3500 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

В клубе Ozz 27 сентября выступит панк-рок-группа F.P.G. В 2024 году коллектив отмечает двадцатилетний юбилей одного из альбомов, в честь чего отправляется в большой тур по городам. Фанаты группы смогут услышать известные песни, вышедшие 20 лет назад, например, Думай», «Сердце», «Бунтари», а также композиции из других альбомов F.P.G. Стоимость билета —от 1800 до 3500 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Спектакли

В «Камерном театре» 25 сентября покажут спектакль «Мандат». Постановка написана на основе пьесы Николая Эрдмана. Герои спектакля живут в мире, где человек не может существовать без справки, мандата и прочих бумаг, что-либо удостоверяющих. Гражданин Гулячкин решает эту проблему, выписывая мандат самому себе. Стоимость билета от 500 до 1500 руб. Возрастное ограничение 16+.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 26 сентября исполнят оперу «Турандот», премьера которой состоялась в текущем году. Поклонники, желающие добиться руки прекрасной и жестокой принцессы Турандот, должны отгадать три загадки. Однако за неверные ответы их ждет смерть. Никому не известный принц Калаф тоже влюбился в неприступную Турандот, решив во что бы то ни стало добиться ее расположения. Стоимость билета от 200 до 1500 руб. Возрастное ограничение 12+.

Во Дворце культуры железнодорожников 27 сентября состоится спектакль Современного театра антрепризы «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На сцене развернется известный сюжет о жизни семейства Кузякиных, глава которого завел курортный роман и увлекся местной примой Раисой Захаровной. Главные роли сыграют Эвелина Бледанс, Зоя Буряк, Олег Каменщиков, Анатолий Кощеев и Олеся Краскова. Стоимость билета от 1800 до 4200 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

В «mini театре» 28 сентября состоится спектакль «Лолита». Жанр постановки определен как «косплей». Актеры во время спектакля перевоплощаются в известных персонажей одноименного романа Владимира Набокова. При этом актриса, которая только что была Гумбертом, может перевоплотиться в Лолиту, чтобы пройти путь каждого из них. Спектакль также включает в себя различные хореографические номера. Стоимость билета 700-800 руб. Возрастное ограничение 16+.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 26 сентября выходит в прокат фильм «Мужское слово». Сын главного героя Андрея, Илья, впадает в кому после несчастного случая. Отец ежедневно дежурит у койки сына в больнице, однако врач сообщает ему, что мальчика нужно отключить от аппарата жизнеобеспечения. Андрей предлагает деньги, пытаясь убедить доктора дождаться пробуждения сына, но врач не меняет свое мнение. Тогда главный герой завозит каталку с Ильей и аппаратом в первую попавшуюся палату, баррикадирует дверь и с ружьем в руках захватывает в заложники врача и медсестру. Все это Андрей делает ради сына, пообещав спасти его. Главные роли сыграли Павел Прилучный и Марк Андреасян. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 12+.

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В кинотеатре имени Александра Пушкина 28 сентября можно будет увидеть фильм Кристофа Оноре «Мой Марчелло». Главной героиней кинокартины является сама Кьяра Мастроянни. По сюжету Он рассказывает режиссеры требуют от нее игры в духе ее знаменитых родителей — Катрин Денев и Марчелло Мастрояни. Героиня же принимает решение жить жизнью своего отца. Со временем все окружающие начинают верить в чудо воскрешения великого артиста. Стоимость билета в зависимости от кинотеатра и времени посещения можно узнать на официальных сайтах покупки билетов. Возрастное ограничение 18+.

Ольга Воробьева