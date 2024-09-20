Ложный лотос

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом сериале с участием Николь Кидман и Льва Шрайбера.

Звездный состав, дорогая одежда, спортивные машины, дома, богатство, буквально льющееся с экрана,— таков новый мини-сериал стриминговой платформы Netflix «Идеальная пара». Он снят по одноименному роману «королевы пляжного чтения» американской писательницы Элин Хильдебранд и рассказывает о предсвадебном приеме, после которого обнаруживается мертвое тело и все присутствующие становятся подозреваемыми. Сразу вспоминается классика жанра: роман Агаты Кристи «Убийство под Рождество», сериалы «Большая маленькая ложь» или «Белый лотос» — та же концентрация богатства, детективный сюжет и в случае с сериалами зачастую одни и те же актеры. Однако тут действие происходит не в Шотландии, и не в Калифорнии, а в очень респектабельном, «скучном» Нантакете (Массачусетс).

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Краткие вводные: у писательницы Грир Гаррисон Уинбери (роль Николь Кидман) шикарный особняк на побережье Нантакета и процветающий бизнес по продаже детективных романов (пишет она их не переставая), у нее довольно расслабленный во всех отношениях муж (Лев Шрайбер), трое взрослых сыновей, и время от времени она требует от своих домашних и гостей подписывать соглашения о неразглашении. Невеста — небогатая девушка Амелия Сакс (роль дочери фронтмена U2 Боно Ив Хьюсон), работает в зоопарке и вдруг оказывается помолвлена с одним из сыновей Грир, который смотрит на нее жалостливыми глазами и постоянно спрашивает, «все ли у нее в порядке». Также на экране беременная жена одного из его братьев, Томаса Эбби (Дакота Фаннинг), и организатор свадеб Роджер (Тим Бэгли), глубоко очарованный гламуром своих работодателей.

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Есть еще и тусовщица-подружка невесты Мерритт Монако (Меганн Фэйи) — ее мы видели в «Белом лотосе», карьера актрисы явно развивается в правильном направлении. Каждый эпизод сериала начинается с танцевальной сцены (надо сказать, довольно нелепой, под песню Меган Трейнор). Эта задумка режиссера вызвала шквал комментариев в сети, многие подшучивали над движениями актеров. Однако Сюзанна Брир позже прокомментировала, что сделала это в качестве противопоставления «легкомысленный танец — более серьезный подтекст сериала» и вполне довольна тем, что получилось. Итак, мы наблюдаем за роскошным образом жизни, финансируемым богатством пятого поколения; отдельного внимания заслуживают одежда, предметы интерьера, все эти кашемировые вещи непрактичных цветов.

Над костюмами работала датчанка Сигне Сейлунд, которая уже сотрудничала с Николь Кидман в сериале «Отыграть назад». Грир Гаррисон она одела во всевозможные синие оттенки, чтобы подчеркнуть место действия (морское побережье), а также в кремовые и белые цвета, чтобы показать ее статус. «Это один из способов продемонстрировать, что вы так богаты, что вам не нужно беспокоиться о пятнах на одежде»,— говорит Сейлунд в одном из интервью. «Грир может делать вид, что убирается на кухне, но на самом деле это не так. Есть домработницы, садовники, чистильщики бассейна — люди, которые заботятся в ее поместье обо всем».

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Сейлунд сшила свадебное платье Амелии, но в остальном при составлении гардероба персонажей делала подбор из уже готовой дизайнерской одежды. Так, одним из самых ярких моментов сериала стало платье, которое героиня Меганн Фэйи Мерритт надевает на ужин. Оно было куплено в Missoni и на данный момент имеет статус sold out — так оно всем понравилось. Еще одна удача — красное платье Амелии от Dolce & Gabbana. Мужчины одеты в ожидаемый респектабельный Ralph Lauren — где еще, как не здесь, не правда ли?

По мнению Сейлунд, все дело в мелочах, которые свидетельствуют о богатстве семьи, например в синих халатах с монограммой и оранжевой отделкой, на которых у каждого из домочадцев есть свои инициалы.

Но все-таки «Ложь» вспоминается и совсем не в сериальном ключе, а в более широком смысле: смотришь на пластиковую, неживую Николь Кидман, такую же Изабель Аджани (ее пластический хирург никогда не войдет в топ мастеров профессии) — и вдруг одна сцена, и ты понимаешь, за что Николь Кидман получала свои «Оскары» и кем она когда-то была. Сцена-откровение, эмоции, ярость: Грир говорит о том, кем она была до встречи с мужем, и, наверное, только ради этого «Идеальную пару» стоит посмотреть — тогда вся эта бутафория покажется стоящей потраченного времени.

Ирина Кириенко