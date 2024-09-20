Тюменцев предупредили о мокром снеге и ветре с порывами до 23 м/с

На территории Тюменской области днем 22 сентября и ночью 23 сентября ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также ветер с порывами до 18-23 м/с, похолодание. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в субботу, 21 сентября, в Тюмени ночная температура воздуха составит +8°, а дневная — +18°. В дневное время ожидается небольшой дождь. Ветер 3-4 м/с.

В воскресенье, 22 сентября, ночью будет +8°, днем — +14°. В этот день ожидаются небольшие дожди. Ветер 4-6 м/с. В понедельник, 23 сентября, ночью похолодает до +5°, днем воздух прогреется до +10°. Также ожидаются кратковременные дожди, ветер 6 м/с.

Полина Хабарова