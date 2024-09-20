В Златоусте дома начнут отапливать с 23 сентября

В Златоустовском городском округе отопительный сезон начнется в понедельник 23 сентября. Об этом решении из-за прогнозов резкого похолодания на следующей неделе сообщает мэр Олег Решетников в личном telegram-канале.

Глава Златоуста добавил, что запуск отопления технически сложен, полное включение тепла может занять до 10 дней. Олег Решетников заверил, что администрация совместно с управляющими компаниями сделают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

Виталина Ярховска