В Югорске запретили массовые мероприятия в школах и детсадах из-за ОРВИ и гриппа

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в период с 19 по 29 сентября запретили проведение массовых мероприятий в школах и детских садах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, с 9 по 15 сентября в Югорске заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) превысила среднеокружные показатели в 1,6 раза. В сравнении с предыдущей неделей (2-8 сентября) заболеваемость возросла в два раза, за счет школьников 7-14 лет, подростков 15-17 лет и взрослого населения. Доля COVID-19 возросла до 2,2% (прошлая неделя — 1,5%).

В администрации сообщили, что в образовательных учреждениях Югорска в период 19 по 29 сентября необходимо: измерять температура тела на входе в здание; усилить контроль за проветриванием помещений и обеззараживанием воздуха; проводить дезинфекцию помещений и обрабатывать поверхности; ввести групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях.

Отмечается, что во время эпидемического сезона гриппа, ОРИ необходимо на семь дней обеспечить дистанционное обучение в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболевания в отдельных классах/группах или по образовательной организации в целом.

Полина Хабарова