Парабадминтонисты Пермского края снова выступили на высшем уровне

11–15 сентября 2024 года впервые в Пермском крае состоялись Всероссийские соревнования по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из 14 регионов России: Архангельской, Белгородской, Московской, Псковской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, а также из Краснодарского, Приморского, Пермского краев, Санкт-Петербурга, ХМАО, Республики Татарстан и Чувашской Республики. Одним из спонсоров соревнований выступил Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), который уже не первый год активно поддерживает паралимпийский спорт как в Пермском крае, так и за его пределами.

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Игроки сборной Пермского края великолепно показали себя на соревнованиях. Наталья Маликова заняла 1-е место в женском одиночном разряде спортивного класса WH1, 1-е место в женском парном разряде спортивного класса WH1-WH2 и 2-е место в смешанном разряде спортивного класса WH1-WH2. Игорь Давыдов стал третьим в мужском одиночном разряде спортивного класса WH1. Многократный призер чемпионатов и кубков России Владимир Скирда занял 3-е место в одиночном разряде спортивного класса WH2. Иван Азанов завоевал 3-е место в одиночном разряде спортивного класса WH2 и 1-е место в парном разряде спортивного класса WH1-WH2. Сергей Пушпашев занял 3-е место в смешанном разряде спортивного класса WH1-WH2. Наталья Гандинова стала первой в женском одиночном разряде спортивного класса SU5 и второй в парном женском разряде спортивного класса SL3.

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Призеров соревнований награждали председатель Регионального отделения Паралимпийского комитета России в Пермском крае Александр Ивонин, генеральный директор ООО «УГЛЕКОН» Юрий Уткин и генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

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«Каждый из вас – это пример несгибаемого духа, стойкости и вдохновения. Вы стали символом мужества и уверенности для многих, и ваша страсть к игре вдохновляет окружающих, – обратился к спортсменам Дмитрий Пылёв на церемонии награждения. – Огромное спасибо вам за то, что показываете всем нам, как важно стремиться к своим целям и не сдаваться, несмотря ни на что!»

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Парабадминтонисты из Прикамья регулярно берут призовые места на самых разных первенствах. Только в этом году Сергей Пушпашев стал чемпионом Первенства России по парабадминтону в спортивном классе WH-2. Кроме того, на Чемпионате России Иван Азанов занял 2-е место в парном мужском разряде спортивного класса WH2, Владимир Скирда — 2-е место в одиночном разряде спортивного класса WH2 и 3-е место в парном разряде спортивного класса WH1-WH2, а уроженка Краснокамска Наталья Гандинова заняла 2-е место в одиночном разряде спортивного класса SU5. Супруг Натальи Гандиновой работает на УЗПМ, Олег Гандинов – слесарь по ремонту технологического оборудования 4-го разряда.

В прошлом году, незадолго до старта чемпионата России по парабадминтону, Дмитрий Пылёв вручил старшему тренеру сборной Пермского края Илье Боровикову и Владимиру Скирде 10 комплектов игровой формы и флаг BIONORD для выступления на первенствах, чемпионатах и кубках России. Завод уже давно поддерживает паралимпийский спорт: в 2014 году УЗПМ был поддерживающим партнером Эстафеты паралимпийского огня и провел акции в 14 городах.

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ООО «УЗПМ»