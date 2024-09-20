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В Челябинской области пострадавшие от паводка бизнесмены могут получить субсидию

В Челябинской области субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие от подтоплений минувшим летом, могут претендовать на субсидию, компенсирующую затраты на возобновление деятельности. Постановление правительства региона о порядке предоставления выплат было подписано 16 сентября. Заявки от бизнесменов принимаются до 17 часов 30 минут 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области 19 сентября.

Размер субсидии определяется сметой расходов на возобновление деятельности малых и средних предприятий после дождевого паводка. При этом, если у субъекта МСП имеется один сотрудник сумма компенсации не может превышать 100 тыс. руб., от двух до пяти — не более 200 тыс. руб., более пяти работников — не более 500 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за сильных дождей конце июля и начале августа в Челябинской области переполнились и вышли из берегов водоемы в ряде муниципалитетов. Это привело к подтоплению жилых домов и приусадебных участков, разрушению дорог и мостов, а в Карабаше прорвало плотину на Киалимском водохранилище. В девяти муниципалитетах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Более тысячи южноуральцев были эвакуированы.

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