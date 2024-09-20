В Уфе без воды останутся 13 жилых домов, три школы и два детсада

В Уфе на следующей неделе без воды останутся 13 жилых домов, три школы и два детсада, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

С 10:30 до 21:30 24 сентября холодную и горячую воду отключат в школе №130. 25 сентября без холодной и горячей воды останутся 13 жилых домов на улицах Юлтыя, Руставели и Российской улице, а также школа №69 с детсадом №69. Ограничение продлится с 11:00 до полуночи. С 11:00 26 сентября до 10:00 27 сентября холодную воду отключат в детсаду «Рябинушка» и начальной школе деревни Кириллово.

Ограничения связаны с работами на трубопроводах.

Венера Хисамова