Дорогая Софи
Софи Лорен исполняется 90 лет
Легендарная актриса, одна из последних представительниц Золотого века Голливуда, Софи Лорен отмечает свое 90-летие. Начав свою карьеру как модель, Лорен в итоге стала одной из самых известных итальянских, а затем и голливудских актрис. Стиль Софи Лорен всегда отличался элегантностью. Даже в кадре она носила приталенные платья с пышными юбками, подчеркивая достоинства своей фигуры силуэта «песочные часы». Пьер Бальмен изготовил платье для съемок «Миллионерши», а Кристиан Диор – для ее роли в «Арабеске». Из украшений София Лорен предпочитала богатые колье и серьги, жемчуг и цветные камни. Она любила Van Cleef & Arpels, Cartier и особенно итальянские бренды Bulgari и Damiani (последний посвятил ей целую коллекцию драгоценностей). Архиепископ Генуи однажды пошутил, что Ватикан выступает против клонирования, однако для Софи Лорен можно сделать исключение. В честь дня рождения Софи вспоминаем самые интересные факты из ее биографии в галерее Коммерсантъ Стиль.