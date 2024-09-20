Дорогая Софи

Легендарная актриса, одна из последних представительниц Золотого века Голливуда, Софи Лорен отмечает свое 90-летие. Начав свою карьеру как модель, Лорен в итоге стала одной из самых известных итальянских, а затем и голливудских актрис. Стиль Софи Лорен всегда отличался элегантностью. Даже в кадре она носила приталенные платья с пышными юбками, подчеркивая достоинства своей фигуры силуэта «песочные часы». Пьер Бальмен изготовил платье для съемок «Миллионерши», а Кристиан Диор – для ее роли в «Арабеске». Из украшений София Лорен предпочитала богатые колье и серьги, жемчуг и цветные камни. Она любила Van Cleef & Arpels, Cartier и особенно итальянские бренды Bulgari и Damiani (последний посвятил ей целую коллекцию драгоценностей). Архиепископ Генуи однажды пошутил, что Ватикан выступает против клонирования, однако для Софи Лорен можно сделать исключение. В честь дня рождения Софи вспоминаем самые интересные факты из ее биографии в галерее Коммерсантъ Стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Настоящая женщина осознает, как ей повезло — родиться женщиной» Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images В детстве Лорен (тогда еще Шиколоне) называли Стеккетто, что можно перевести как «Жердочка»: она была высокой и худой.

На фото: София Шиколоне сидит на коленях у своей матери Ромильды Шиколоне, около 1939 года Фото: ullstein bild / Getty Images С юного возраста она участвовала в конкурсах красоты и в 14 выиграла один из них, проходивший в Неаполе.

На фото: участиницы конкурса «Мисс Италия», 1950 год Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images В 1950 году Софи участвовала в конкурсе «Мисс Италия». Там она получила титул «Мисс Элегантность» — члены жюри учредили его специально для Софи Лорен Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images В 16 лет Софи познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, с которым у нее практически сразу начался бурный роман. Понти был старше нее на 22 года Фото: Getty Images Карло Понти был женат, когда встретил Софи, но развестись ему запретил Ватикан. Тогда пара тайно поженилась в Мексике, однако вскоре расторгла брак, чтобы Понти не обвинили в многоженстве. В 1966-м Ватикан все же утвердил развод Понти и его первой жены — и Софи и Карло заключили брак официально.

На фото: Актриса Софи Лорен и ее новоиспеченный муж Карло Понти на вокзале в Лос-Анджелесе, 1957 год Фото: Getty Images Карло Понти способствовал запуску кинокарьеры Софи, однако изначально он предлагал ей сексуализированные роли. В начале 1960-х он все же выкупил все эротические картины с Лорен, чтобы избежать скандала Фото: Silver Screen Collection / Getty Images Главным режиссером в карьере Софи Лорен стал Витторио де Сика. Именно после его фильма «Золото Неаполя» (кадр на фото, 1954 год) на актрису стали обращать внимание кинокритики Фото: Paramount / Getty Images В 1957 году актриса начала активно сниматься в Голливуде и стала одним из самых узнаваемых символов мирового кино. Активнее всего Лорен снималась в период с 1957 по 1972 год.

На фото: Софи Лорен отдыхает на съемочной площадке ливийского приключенческого фильма «Легенда о затерянных в пустыне», 1957 год Фото: Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images Софи Лорен и Жан-Поль Бельмондо в фильме «Чочара», 1960 год Фото: East News За свою карьеру Софи Лорен пять раз номинировалась на премию «Золотой глобус», а также стала первой актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль не на английском языке Фото: Hulton Archive / Getty Images Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме «Вчера, сегодня и завтра», 1963 год Фото: East News Софи Лорен и Марчелло Мастроянни (на фото справа) в фильме «Брак по-итальянски», 1964 год Фото: East News В 1991 году Лорен получила почетную премию «Оскар» «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу» Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images В 2007 году в возрасте 73 лет Софи Лорен снялась обнаженной для календаря Pirelli Фото: Pirelli У Софи Лорен двое детей — Карло Понти-мл. (на фото второй слева, 1968) и Эдоардо Понти (на фото слева, 1973). Последний стал режиссером, у которого Лорен снималась несколько раз Фото: Getty Images За свою карьеру Софи Лорен снялась более чем в 100 фильмах. На фото: Софи Лорен на открытии ее ресторана Sophia Loren Restaurant в Милане, 2022 год Фото: Mairo Cinquetti / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Следующая фотография 1 / 17 «Настоящая женщина осознает, как ей повезло — родиться женщиной» Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images В детстве Лорен (тогда еще Шиколоне) называли Стеккетто, что можно перевести как «Жердочка»: она была высокой и худой.

На фото: София Шиколоне сидит на коленях у своей матери Ромильды Шиколоне, около 1939 года Фото: ullstein bild / Getty Images С юного возраста она участвовала в конкурсах красоты и в 14 выиграла один из них, проходивший в Неаполе.

На фото: участиницы конкурса «Мисс Италия», 1950 год Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images В 1950 году Софи участвовала в конкурсе «Мисс Италия». Там она получила титул «Мисс Элегантность» — члены жюри учредили его специально для Софи Лорен Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho / Getty Images В 16 лет Софи познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, с которым у нее практически сразу начался бурный роман. Понти был старше нее на 22 года Фото: Getty Images Карло Понти был женат, когда встретил Софи, но развестись ему запретил Ватикан. Тогда пара тайно поженилась в Мексике, однако вскоре расторгла брак, чтобы Понти не обвинили в многоженстве. В 1966-м Ватикан все же утвердил развод Понти и его первой жены — и Софи и Карло заключили брак официально.

На фото: Актриса Софи Лорен и ее новоиспеченный муж Карло Понти на вокзале в Лос-Анджелесе, 1957 год Фото: Getty Images Карло Понти способствовал запуску кинокарьеры Софи, однако изначально он предлагал ей сексуализированные роли. В начале 1960-х он все же выкупил все эротические картины с Лорен, чтобы избежать скандала Фото: Silver Screen Collection / Getty Images Главным режиссером в карьере Софи Лорен стал Витторио де Сика. Именно после его фильма «Золото Неаполя» (кадр на фото, 1954 год) на актрису стали обращать внимание кинокритики Фото: Paramount / Getty Images В 1957 году актриса начала активно сниматься в Голливуде и стала одним из самых узнаваемых символов мирового кино. Активнее всего Лорен снималась в период с 1957 по 1972 год.

На фото: Софи Лорен отдыхает на съемочной площадке ливийского приключенческого фильма «Легенда о затерянных в пустыне», 1957 год Фото: Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images Софи Лорен и Жан-Поль Бельмондо в фильме «Чочара», 1960 год Фото: East News За свою карьеру Софи Лорен пять раз номинировалась на премию «Золотой глобус», а также стала первой актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль не на английском языке Фото: Hulton Archive / Getty Images Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме «Вчера, сегодня и завтра», 1963 год Фото: East News Софи Лорен и Марчелло Мастроянни (на фото справа) в фильме «Брак по-итальянски», 1964 год Фото: East News В 1991 году Лорен получила почетную премию «Оскар» «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу» Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images В 2007 году в возрасте 73 лет Софи Лорен снялась обнаженной для календаря Pirelli Фото: Pirelli У Софи Лорен двое детей — Карло Понти-мл. (на фото второй слева, 1968) и Эдоардо Понти (на фото слева, 1973). Последний стал режиссером, у которого Лорен снималась несколько раз Фото: Getty Images За свою карьеру Софи Лорен снялась более чем в 100 фильмах. На фото: Софи Лорен на открытии ее ресторана Sophia Loren Restaurant в Милане, 2022 год Фото: Mairo Cinquetti / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Илья Петрук