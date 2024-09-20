Осужденный за кражу бывший священник РПЦ не смог отменить приговор
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему священнику РПЦ Николаю Вернигору, ранее осужденному за кражу. Супруга осужденного заявила порталу 59.ru, что господин Вернигор продолжит оспаривать приговор в кассационной инстанции.
Николай Вернигор ранее являлся настоятелем приходов трех пермских храмов и учредителем благотворительного фонда «Содействие в строительстве храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского». В ходе следствия и суда было установлено, что, будучи в 2021–2022 годах секретарем управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятелем кафедрального собора в Кудымкаре, Николай Вернигор похитил святыни, церковные ценности и денежные средства на общую сумму 23,1 млн руб.
17 июня 2024 года Ленинский суд Перми признал господина Вернигора виновным в краже, растрате и хищении предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. руб.