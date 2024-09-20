Каждый шестой челябинец хочет купить квартиру в Москве

Среди жителей Челябинска 17,6% хотят приобрести квартиру в Москве. Этот показатель ниже, чем по всей стране — около трети россиян планируют купить недвижимость в столице, как показали результаты исследования девелопера Level Group.

Готовы к переезду 10% россиян, но им не позволяют финансы. В ближайшие три года 6% хотят приобрести квартиру в Москве, 25% рассчитывают, что смогут сделать это в отдаленной перспективе. При этом 3% россиян в регионах уже имеют квартиры в столице. Остальные 56% респондентов не хотят и не планируют покупать недвижимость в Москве.

Чаще всего — в 76% случаев — желающие приобрести квартиру в столице планируют туда переехать, еще 15% хотят купить недвижимость для детей. Сдавать квартиру или иметь ее в качестве инвестиции рассчитывают 6% и 3% опрошенных соответственно. Чаще всего в столице россиян привлекают возможности для развития в карьере (55% от общего количества респондентов), более высокие зарплаты (41%) и развитая инфраструктура (35%). Среди важных факторов опрошенные также называли обилие культурных событий и мероприятий, близость музеев и театров (24%), возможность получить достойное среднее и высшее образование для детей (15%), благоустроенные общественные пространства (8%).

Виталина Ярховска