«Метафракс» выступил партнером международной конференции «Терминалы-2024»

Международная конференция «Терминалы-2024» состоялась 16 сентября в Сочи. «Метафракс Групп» выступила партнером мероприятия, целью которого стало выстраивание прямого и продуктивного диалога между химическими предприятиями, портами и терминалами, органами власти, проектными институтами, ЕРС-подрядчиками, поставщиками оборудования, технологий и решений и логистическими компаниями. Организатор конференции – компания Energy Leader.

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На открытии конференции к участникам обратился директор по коммерции «Метафракс Кемикалс» Олег Мамаев. В мероприятии также принял участие советник исполнительного директора по логистике компании Александр Киревнин.

Участники встречи обсудили целый ряд актуальных вопросов, в том числе модернизацию существующих и строительство новых портов и терминалов, синхронизацию развития портовой и железнодорожной инфраструктуры, перспективы развития экспорта, возможности увеличения дополнительной портовой инфраструктуры для реализации проектов производства минеральных удобрений, конкурентоспособность российских морских терминалов, меры господдержки, а также социальную и экологическую ответственность владельцев терминалов.

В приветственном обращении к участникам конференции Олег Мамаев отметил, что бизнес испытывает существенные сложности с отгрузками в направлении экспорта.

– Проблемы терминалов носят серьезный характер. Из-за «недозагрузки» таким сырьем, как, например, метанол, терминалы не могут планомерно выстроить программу развития, в том числе и инвестиционную, поскольку отсутствует понимание, как будет развиваться этот бизнес, какие направления станут первоочередными, а какие должны быть резервными. Речь о потенциальных возможностях расширения терминальных мощностей, – заявил Олег Мамаев.

По словам директора по коммерции «Метафракса», отгрузки в направлении экспорта могли бы быть существенно больше, чем в текущем году.

– Если говорить о метанольной отрасли, то приходится констатировать снижение загрузки производственных мощностей, в том числе по причине логистических трудностей, – подчеркнул Олег Мамаев. – И в этом же и причина той самой «недозагрузки перевалочных мощностей». Снижение приоритетности груза приводит к замедлениям по линии следования маршрута такого груза, как метанол, что в конечном итоге ведет к снижению объема перевалки.

Руководитель предложил экспертному сообществу на базе конференции выработать модель взаимодействия, которая собрала бы максимум возможностей и механизмов увеличения эффективности отрасли. При этом, по его мнению, государство в таких задачах обязательно должно находиться в роли заказчика.

– Один из основных приоритетов государства – развитие экономики. Особенно остро в этой ситуации стоит вопрос производства и реализации продукции высоких переделов, с высокой добавленной стоимостью, сохраняемой внутри страны на благо ее развития. Развитие экономического суверенитета страны – вот тот уровень постановки задач, которого мы призваны достичь, собирая экспертов отрасли и получая возможность генерировать решения на вызовы реальности, – подчеркнул Олег Мамаев.

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По информации организатора конференции «Терминалы-2024», компании Energy Leader, перевалка в морских портах России в 2023 году выросла на 5% и составила почти 900 млн тонн. Основной прирост произошел за счет увеличения отгрузок зерна, удобрений, нефти, контейнерных грузов. До 2030 года инвестиции в развитие портов оцениваются в 400 млрд рублей, а мощности вырастут на 16% к текущему уровню и превысят 1,5 млрд тонн. В структуре инвестиций ожидается, что 25% будет профинансировано за счет средств из бюджета, а 75% – частными инвесторами.

АО "Метафракс Кемикалс"