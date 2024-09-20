«Свеза» профинансирует социальные проекты в Уральском

Лесопромышленная группа «Свеза» запускает в Пермском крае грантовый отбор социально значимых инициатив «Свеза Рядом». Принять участие в нем могут жители Прикамья, учреждения и некоммерческие организации, включая территориальные общественные самоуправления (ТОС), которые готовы реализовать свои проекты на территории присутствия компании – в поселке Уральском Нытвенского округа.

Участники могут разработать проекты в пяти направлениях: «ЗОЖ и спорт», «Развивай среду» (благоустройство, экология и туризм), «Двигай сообщества» (формирование и развитие местных сообществ), «Культура» и «Креативные (творческие) индустрии» (архитектура и урбанистика, новые медиа, мультимедийные технологии, издательское дело, дизайн, мода, арт, музыка и многое другое). На реализацию одной инициативы предполагается выделить финансовую поддержку до 300 тыс. рублей.

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Подробные условия участия в конкурсе «Свеза Рядом», оператором которого выступает Фонд грантов губернатора Пермского края, опубликованы на официальном сайте проекта. Здесь с 20 сентября по 19 октября можно подать электронную заявку участника.

«Поддержка общественных инициатив – приоритет в работе Фонда грантов губернатора Пермского края. Мы убеждены, что развитие гражданского общества невозможно без активного участия самих жителей. Очень радует, когда представители бизнеса поддерживают эти инициативы, выступая партнерами. Ведь именно такое взаимодействие власти, общественности и коммерческого сектора способствует устойчивому развитию территорий и улучшению качества жизни людей», – сказал Сергей Воробьев, директор Фонда грантов губернатора Пермского края.

Кроме того, в начале заявочной кампании организаторы проведут семинар, на котором ответят на возникшие вопросы. Экспертами грантового отбора выступят представители компании «Свеза», Фонда грантов губернатора Пермского края и администрации Нытвенского городского округа.

«Для компании «Свеза» важно не только присутствие на территории, но и активное участие в ее развитии. Мы осознаем свою ответственность перед местными сообществами и стремимся не просто инвестировать в производство, но и поддерживать социальные инициативы, которые улучшают качество жизни местного населения. Конкурс «Свеза Рядом» – часть нашей стратегии устойчивого развития, направленной на создание благоприятных условий для жителей Уральского. Мы уверены, что участники представят актуальные и креативные проекты, которые принесут пользу их родному поселку», – отметила Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза».

Конкурсанты смогут воплотить свои идеи с 1 января по 31 октября 2025 года в поселке Уральском Нытвенского округа.

«Свеза» – один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. В состав группы входят семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»). Продукция «Свезы» завоевала доверие потребителей на четырех континентах. Высококачественная фанера используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и транспорта. Продукты «Свезы» применяются также при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru

ООО «СВЕЗА Уральский»