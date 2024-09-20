«Россети Тюмень» направили 6,6 млн на повышение надежности электроснабжения Муравленковского месторождения

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Геращенко» в ЯНАО. Объект играет ключевую роль в электроснабжении инфраструктуры Муравленковского нефтегазового месторождения, которое разрабатывает компания «Газпром». Стоимость работ составила 6,6 млн рублей.



Энергетики провели капитальный и текущий ремонты 55 единиц основного подстанционного оборудования. На 10 разъединителях напряжением 35 кВ специалисты заменили 60 опорно-стержневых изоляторов на современные полимерные аналоги. Кроме того, сотрудники провели техобслуживание 66 элементов вспомогательного оборудования. Все плановые мероприятия прошли без отключений электричества.

Работы прошли в рамках подготовки электросетевого комплекса Арктического региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Геращенко» повысили надежность электроснабжения крупного месторождения углеводородов в главном газодобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»