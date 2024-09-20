Курултай РБ направил проект о запрете въезда судимым по тяжким статьям мигрантам

Депутаты Курултая Башкирии внесли в Госдуму проект федерального закона, ограничивающего въезд в страну мигрантов, осужденных за тяжкие преступления. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, изменения предлагается внести в федеральные законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В обоснование необходимости принятия законопроекта депутаты ссылаются на статистику правоохранительных органов, свидетельствующую о росте преступлений, совершаемых мигрантами в России.

Авторы инициативы предлагают установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну, получение разрешения на временное проживание (в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу), если у них есть судимость за наиболее тяжкие преступления, совершенные в России и за ее пределами. Это такие статьи, как убийство, изнасилование, грабеж, разбой, теракт и другие. Запрет будет действовать, даже если судимость снята или погашена.

Прибытие в Россию лиц с тяжелым уголовным прошлым «не способствует обеспечению стабильности в стране, ухудшает криминогенную обстановку, усиливает социальную напряженность в обществе», отмечается в пресс-релизе. Авторы законопроекта считают, что он позволит регулировать миграционные потоки «в пользу предоставления возможности нахождения на территории Российской Федерации лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны».

В обоснование необходимости принятия инициативы приводятся данные, озвученные генпрокурором РФ Игорем Красновым о росте в 2023 году количества совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами преступлений на 75%. По данным МВД, в 2021–2022 годах число совершенных мигрантами убийств выросло на 52%. По данным СКР, в январе–июле 2023 года количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличилось на 32%.

«Тенденция роста числа и тяжести совершаемых преступлений и общественный запрос диктуют необходимость усиления мер по обеспечению национальной безопасности»,— отмечает спикер Курултая Константин Толкачев.

Наталья Балыкова