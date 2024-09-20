В Челябинске запустили новый автобус от Первого озера до ЧЭМК

С 20 сентября в Челябинске начинает ездить автобус №76 «Квартал у озера — ЧЭМК». С помощью этого маршрута жители Чурилово смогу добираться до филиалов детской больницы №1, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Автобусы будут следовать по следующему маршруту: улица 2-я Эльтонская — улица Трашутина — улица 1-я Эльтонская — проспект Виктора Давыдова — улица Хохрякова — улица Кулибина — улица Марченко — улица Первой Пятилетки — улица Горького. Первый рейс от ЖК «Квартал у озера» — в 06:15, от ЧЭМК — в 07:02 ежедневно. Последний рейс от «Квартала у озера» — в 20:08, от ЧЭМК — в 21:05 ежедневно.

С 20 сентября на маршруте начнут работать два автобуса малого класса. Интервал движения — 60 минут. С 1 октября будут ездить шесть автобусов каждые 15 минут. Обслуживает маршрут перевозчик ООО «А Тендер Групп». Руководитель — Акулов Дмитрий Васильевич.

Виталина Ярховска