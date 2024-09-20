В Челябинской области цены производителей промышленных товаров выросли на 5,6%

В августе 2024 года индекс цен производителей промышленных товаров в Челябинской области увеличился на 5,6% с начала года. По сравнению с июлем показатель не изменился, сообщает Челябинскстат.

По сравнению с декабрем 2023 года значительнее всего выросли цены производителей в обрабатывающих отраслях — на 6%, а также в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 5,2%. В добыче полезных ископаемых стоимость продукции в среднем выросла на 2,2%. В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» цены увеличились на 0,6% с начала года. По сравнению с июлем рост зафиксирован только в «обработке» — на 5,4%. По остальным видам деятельности промышленные товары немного подешевели.