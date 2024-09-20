В Копейске два человека погибли во время пожара в двухэтажном бараке

Во время пожара в жилом доме барачного типа в Копейске погибли два человека. Пять жителей успели эвакуироваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел ночью 20 сентября в двухэтажном многоквартирном доме на улице Кузнецова. К моменту приезда сотрудников МЧС горели две квартиры на втором этаже и крыша. До прибытия пожарных из дома эвакуировались пять человек. Двух жителей — мужчину и женщину обнаружили без признаков жизни.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек от МЧС России и шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Кроме того, доследственную проверку по этому факту начали следственные органы Следственного комитета РФ по региону. По данным ведомства, погибшему жителю дома было 54 года, второй жертве — 66 лет.